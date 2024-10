Após morte de líder, tráfico manda fechar lojas no bairro Paraíso, em Resende - Redes Sociais

Publicado 24/10/2024 11:14 | Atualizado 24/10/2024 13:03

O tráfico de drogas teria ordenado que lojas e estabelecimentos comerciais do bairro Paraíso, em Resende, fechassem as portas nesta quinta-feira (24). O motivo seria a morte de um dos chefes da localidade.



O líder seria Denilson Benaque Cortat, mais conhecido como Carvoeiro, que está preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro. A causa da morte seria infarto. O óbito ainda não foi confirmado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).



O jornal O DIA entrou em contato com alguns comerciantes que confirmaram a ordem de fechamento das lojas. A Secretaria Municipal de Educação de Resende informou que as unidades seguem com aula normal.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o policiamento foi reforçado na região e que não há nenhum indício de ataques criminosos aos comércios locais.