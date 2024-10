Publicado 28/10/2024 12:23

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai promover mais uma edição do evento “Docência, práticas que queremos partilhar”, marcado para o dia 1º de novembro. O encontro vai acontecer das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, nas instalações da E.M. Abrahão Hermano Ribenboim e no Colégio Municipal Getúlio Vargas.

Na última quarta-feira, foram abertas as inscrições internas para que os profissionais inscrevam seus projetos, práticas ou experiências que desejam compartilhar durante o evento. Para participar, os educadores devem procurar a unidade escolar onde trabalham e formalizar a inscrição.

O evento busca promover a troca de experiências entre os profissionais da educação, com uma programação repleta de oficinas e bate-papos. O foco principal é compartilhar práticas já aplicadas na rede, de modo que outros educadores possam adaptá-las, trazendo inovação e benefícios para o aprendizado dos alunos.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Rosa Frech, o evento “Docência 2024: Práticas que queremos partilhar” é uma oportunidade enriquecedora para os profissionais da rede. “A troca de ideias e experiências contribui para renovar as metodologias dos professores e também para aprimorar a abordagem com os alunos, visando melhores resultados e desenvolvimento. Convidamos todos para esse encontro, que será muito produtivo,” afirmou.

Em edições anteriores, o “Docência, práticas que queremos partilhar” explorou temas variados, como arte, práticas pedagógicas para Educação Especial, alfabetização, Educação Ambiental, e o uso da tecnologia no ensino.