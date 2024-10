Polícia Rodoviária Federal apreende carro clonado na Via Dutra, em Resende - Foto: Divulgação/ PRF

Publicado 28/10/2024 11:27

Resende - Um homem foi preso por volta das 21h deste sábado (26), com um veículo clonado, em Resende (RJ). A prisão aconteceu na altura do km 305 da Via Dutra.

Durante a abordagem o condutor do veículo, de 47 anos, informou que havia adquirido o veículo em uma agência de Piracicaba. Mas, como no licenciamento do veículo não constava o condutor como proprietário, foi realizada uma inspeção veicular minuciosa.

Os agentes observaram que vários itens de identificação estavam adulterados e constataram tratar-se de um "clone", sendo que o veículo original, licenciado no Rio de Janeiro, havia um registro de roubo em 07 de maio deste ano, no mesmo município.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo. Ele vai responder por receptação, quando o criminoso adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta em proveito próprio ou alheio, e também por adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor.

A ocorrência foi apresentada na 89ª DP de Resende para as providências legais cabíveis e registro da recuperação do veículo roubado.