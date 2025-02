Apreensão em Resende (RJ) - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 04/02/2025 20:21

Resende - Quatro adolescentes foram apreendidos com arma de fogo, em Resende (RJ). O caso aconteceu no bairro Castelo Branco.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento pelo endereço quando identificaram quatro indivíduos em atitude suspeita nas proximidades da Quadra Poliesportiva.



Ao perceberem a chegada da viatura, um dos suspeitos tentou fugir, enquanto os demais se dispersaram em diferentes direções. No entanto, todos foram alcançados e submetidos à revista pessoal.



Durante a abordagem, um dos menores foi encontrado com quatro munições de calibre 32, 10 munições adicionais e dois celulares. Ao ser questionado, ele afirmou que o material pertencia a outro adolescente, que havia tentado escapar, e revelou ainda que, momentos antes, um revólver calibre 32 havia sido escondido na vegetação próxima.



Os policiais realizaram buscas na área indicada e localizaram a arma de fogo. Diante da situação, os envolvidos foram conduzidos à 89ª DP, onde a autoridade policial os autuou em flagrante com base no Estatuto do Desarmamento. Os adolescentes permaneceram apreendidos.