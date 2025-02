Publicado 31/01/2025 19:03

Resende - A Polícia Civil de Resende realizou, nesta sexta-feira (31), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão no bairro Alphaville, em Resende (RJ). De acordo com a polícia, os agentes estavam procurando um carro da marca Porsche, que teria participado de um racha em dezembro do ano passado.

Um dos episódios aconteceu em 22 de dezembro de 2024 e resultou em um acidente envolvendo um outro carro da marca BMW. Segundo informações da Polícia Civil, após a colisão, os envolvidos abandonaram o local. Quando a ambulância do Corpo de Bombeiros chegou ao endereço, não havia mais ninguém nos veículos nem nas proximidades.



No entanto, a BMW acabou atingindo um poste na Avenida Coronel Mendes, o que fez a polícia iniciar a investigação. Durante a ação desta sexta-feira, um dos automóveis foi apreendido e encaminhado à delegacia.



A Polícia Civil informou que os suspeitos serão novamente interrogados e que as investigações seguem em andamento.