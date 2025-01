PRF realiza Operação Peso Legal - Foto: DIvulgação/ PRF

Publicado 30/01/2025 22:25

Resende - Na última segunda-feira (29), entre as 17h e 23h, a equipe de reforço da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a Operação Peso Legal no trecho da Rodovia Presidente Dutra que atravessa os municípios de Resende (RJ) e Itatiaia (RJ). A ação teve como objetivo coibir o transporte irregular de cargas acima do peso permitido.

O excesso de peso nos veículos de carga representa um risco significativo, pois, além de comprometer a estrutura do pavimento asfáltico, pode ocasionar acidentes devido à sobrecarga na estrutura dos caminhões. Isso afeta a estabilidade e a dirigibilidade, reduz a eficiência do sistema de freios e, em casos extremos, pode até causar danos ao chassi, resultando na quebra do veículo.

As chuvas que ocorreram durante o período da operação dificultaram a abordagem e fiscalização dos veículos. No entanto, a equipe conseguiu identificar um total de seis toneladas de carga excedente sendo transportada irregularmente. Além disso, foram aplicadas 30 autuações por diferentes infrações de trânsito, e um caminhão que transportava placas de granito foi apreendido e encaminhado ao pátio devido a irregularidades constatadas.