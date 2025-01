Plenária Ampliada Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 2025 - Foto: Divulgação/ PMR

Plenária Ampliada Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 2025 Foto: Divulgação/ PMR

Publicado 28/01/2025 21:11

Resende - A Prefeitura de Resende divulgou, nesta terça-feira (28), que realizará, no dia 13 de fevereiro, quinta-feira, a Plenária Ampliada Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 2025 (PAMSTT). O evento vai acontecer no auditório da Universidade Estácio de Sá, às 13h, e foi convocado pelo Conselho Municipal de Saúde de Resende (CMSR), em parceria com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Médio Paraíba II (CEREST) e o Núcleo de Educação Permanente em Saúde (CEPS).

Com o tema central “Assédio e outras violências no local de trabalho”, a plenária contará com a participação da Drª Juliana de Oliveira Goes, procuradora do trabalho do Ministério Público do Trabalho de Volta Redonda, como palestrante principal. Além disso, o evento abordará três eixos temáticos e seus respectivos subeixos, com o objetivo de discutir projetos e ações voltados à saúde dos trabalhadores.

A Plenária faz parte da etapa municipal da V Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Durante o encontro, grupos de trabalho serão formados de acordo com a demanda espontânea dos inscritos, promovendo debates e a construção de propostas para melhorias na saúde do trabalhador. Essas sugestões serão apresentadas por representantes dos grupos e encaminhadas para as etapas Regional, Estadual e Nacional da conferência.

As inscrições para o evento devem ser feitas online até 10 de fevereiro, e as vagas são abertas a toda a população trabalhadora, sujeitas à capacidade do auditório.

Isabela Mazzo, coordenadora do evento, destacou a relevância do encontro. "A Plenária Ampliada é um espaço essencial para o debate coletivo sobre a Saúde do Trabalhador, promovendo reflexões sobre os impactos das condições de trabalho na saúde física e mental dos trabalhadores e trabalhadoras."