PRF apreende 27kg de maconha e fuzil na Via Dutra, em Resende (RJ)Foto: Divulgação/ PRF

Publicado 27/01/2025 22:04

Resende - Um jovem, de 24 anos, e uma mulher, de 28 anos, foram presos na madrugada deste domingo (26). O caso aconteceu no km 305 da Via Dutra, na pista sentido São Paulo, em Resende (RJ), por volta das 2h30.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um veículo trafegando em alta velocidade e com as luzes apagadas chamou a atenção dos agentes. Ao interceptarem o carro, os ocupantes foram questionados sobre sua origem, mas não souberam fornecer informações coerentes. Durante a abordagem, os policiais notaram um forte odor característico de maconha vindo do interior do veículo.



A mulher afirmou estar passando mal e solicitou atendimento médico. Uma equipe da concessionária que administra a rodovia prestou os primeiros socorros e a encaminhou para o Hospital de Emergência de Resende, onde ela recebeu atendimento.



Na revista ao veículo, a PRF encontrou um fuzil, um carregador para a arma e cerca de 27 kg de maconha acondicionados em tabletes. O homem e a mulher foram detidos e permanecem à disposição da justiça. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Resende.