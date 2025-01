Publicado 24/01/2025 15:58

Resende - Um homem foi preso na noite de quinta-feira (23), em Resende (RJ), após ameaçar familiares. De acordo com a Polícia Militar, eles foram até o endereço depois de receberem denúncia de que ele estava armado dentro de casa.

O caso aconteceu no distrito de Fumaça. O filho do suspeito, de 20 anos, confirmou à polícia as ameaças e relatou que o pai havia efetuado um disparo mais cedo, escondendo a arma na casa da avó.



Ainda segundo os policiais, a mulher afirmou não ter conhecimento de armas escondidas em sua residência. Durante as buscas, foram apreendidos 26 munições calibre 22 milímetros, dois revólveres calibre 22, uma pistola de pequeno porte, uma espingarda calibre 28 e um coldre (suporte para carregar armas).



O homem, de 40 anos, foi conduzido à delegacia de Resende, onde foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. Ele segue à disposição da Justiça.