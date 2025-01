Publicado 23/01/2025 21:19

Resende - Um engavetamento envolvendo cinco veículos deixou duas pessoas feridas, em Resende (RJ). O caso aconteceu na altura do km 304 da Via Dutra, por volta das 12h30, na pista sentido Rio.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu durante um congestionamento provocado por obras na pista. Os veículos da fila foram reduzindo a velocidade, mas uma carreta, que estava no final da fila, não conseguiu parar a tempo e colidiu com outra carreta.

Ainda segundo a PRF, o impacto fez o segundo veículo atingir um caminhão, que por sua vez bateu em um carro, empurrando-o contra outro automóvel. Ao todo, cinco veículos acabaram envolvidos no engavetamento. As duas pessoas feridas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Emergência de Resende.



De acordo com a concessionária CCR RioSP, responsável pela administração da rodovia, as faixas da pista não precisaram ser interditadas. No entanto, o tráfego ficou lento no local, com uma fila de congestionamento de aproximadamente 1 km.