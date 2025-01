Sinalização no Ecoparque, em Resende (RJ) - Foto: Rafael Oliveira

Publicado 20/01/2025 22:44

Resende - Durante esta semana, a Prefeitura de Resende realizou a sinalização horizontal no Ecoparque, o maior parque urbano do Sul Fluminense. A intervenção incluiu a pintura de vagas de estacionamento, espaços reservados para Pessoas com Deficiência (PCD) e áreas destinadas à manobra de veículos.

Inaugurado em dezembro, o Ecoparque já se consolidou como um dos principais locais de lazer da região, ocupando uma área de 319.264 m². O espaço conta com uma pista de caminhada de 2 km, uma ciclovia de 850 metros, um lago com 10 mil tilápias, centro cultural, playground infantil e uma Academia da Terceira Idade. Além disso, o parque dispõe de estacionamento próprio, acessado pela lateral da Área de Exposições.

"A sinalização horizontal é fundamental para aprimorar a experiência dos visitantes, assegurando segurança e acessibilidade. Nosso compromisso é oferecer um ambiente cada vez mais completo e acolhedor para a população. É importante lembrar que, embora tenha sido inaugurado em dezembro para que a população já pudesse aproveitar o espaço, o Ecoparque continua em obras de ampliação, trazendo ainda mais opções de lazer", ressaltou o prefeito Tande Vieira.