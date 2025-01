Agentes realizam ação de regularização fundiária em Resende (RJ) - Foto: Divulgação PMR

Agentes realizam ação de regularização fundiária em Resende (RJ)Foto: Divulgação PMR

Publicado 15/01/2025 22:52

Resende - A Prefeitura de Resende, em colaboração com o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), iniciou nesta semana mais uma etapa do programa de regularização fundiária no município. Entre os dias 13 e 17 de janeiro, equipes da Superintendência de Habitação e do ITERJ estarão no bairro Paraíso, das 10h às 17h, realizando serviços de topografia da região.

Essa atividade é essencial para mapear e compreender detalhadamente as áreas a serem regularizadas, contribuindo para o planejamento urbano sustentável de Resende. Os trabalhos de topografia são conduzidos por uma equipe composta por três técnicos especializados, utilizando equipamentos de alta precisão para garantir a qualidade dos dados coletados.

"A parceria com o ITERJ é um pilar importante para avançarmos no desenvolvimento sustentável do município. O levantamento topográfico detalhado é uma ferramenta essencial para planejar projetos urbanos mais eficientes, otimizar recursos públicos e oferecer infraestrutura adequada à população. Este trabalho fortalece a segurança jurídica e social das famílias, garantindo a legitimidade de suas propriedades", destacou Alessandra Brandão, superintendente de Habitação.

A ação de Regularização Fundiária já beneficiou outros bairros, como Surubi, Vicentina e Lote 10, em Visconde de Mauá. No final de 2024, foram entregues 225 títulos de propriedade a famílias do Alto Surubi, enquanto os processos administrativos dos demais bairros estão em andamento, reforçando o compromisso da Prefeitura com o direito à moradia digna.