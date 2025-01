Publicado 14/01/2025 19:39

Resende - Na segunda-feira, 13 de janeiro, o prefeito Tande, acompanhado de Diogo Balieiro e da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou que o Pronto Atendimento (PA) Paraíso agora contará com o atendimento de um médico pediatra. A especialidade começou a ser oferecida no mesmo dia, com horários de atendimento das 7h às 19h, todos os dias da semana.

Durante a cerimônia, Tande fez questão de expressar seu agradecimento aos profissionais da saúde, incluindo o secretário de Saúde, Dr. Ricardo Graciosa, os médicos Dr. Hugo Ribas Neto, Dr. Nicolau, Dr. Thiago, e ao pediatra de plantão, Dr. Dalcio Gogoy.

"É um grande avanço para a saúde de Resende. Estamos cumprindo uma das promessas de campanha ao trazer um pediatra para o PA Paraíso, algo que sempre foi um desejo da população. Esse é também um sonho do Diogo, que se empenhou fortemente para que a ampliação e reforma da unidade acontecessem. Parabenizo-o pelo trabalho na melhoria do espaço, que tornou possível essa novidade. Fico feliz por ter dado início ao projeto de reforma e ampliação quando ainda era secretário de Saúde. Nosso governo tem continuidade e seguiremos trabalhando para ampliar ainda mais os serviços", destacou Tande.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DO PARAÍSO

Em dezembro de 2024, o PA Paraíso foi entregue à população totalmente reformado. As melhorias incluíram a reorganização das salas para otimizar o fluxo de atendimento, ampliação da sala de emergência e do estacionamento para ambulâncias, além de reparos nas salas administrativas. O espaço também passou por uma troca completa do piso, janelas e portas. Entre outras melhorias, foram feitas revisões nas instalações elétricas e hidráulicas, instalação de ar-condicionados, pintura nova, reforma do telhado e instalação de câmeras de segurança.