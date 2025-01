Muro de casa desaba em Resende por conta de temporal - Foto: Defesa Civil

Muro de casa desaba em Resende por conta de temporalFoto: Defesa Civil

Publicado 08/01/2025 21:47

Resende – Um intenso temporal atingiu Resende (RJ) nesta terça-feira (7), provocando alagamentos e desabamentos em várias áreas da cidade. O volume de chuva registrado foi de 104 milímetros em apenas 40 minutos, muito superior à previsão inicial de 16,7 milímetros para 24 horas.

De acordo com informações da Defesa Civil, foram registrados alagamentos em pontos críticos, como nas ruas Sarkis José Sarkis, Avenida Marcilio Dias e Augusto Xavier de Lima, no bairro Jardim Jalisco, além da Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha e em uma casa na Rua Arariboia, no bairro Liberdade.

A chuva também causou o desabamento de um muro nos fundos de uma residência na Rua Domingos Storino, no bairro Cabral. Outros incidentes ocorreram, incluindo o desabamento de uma laje no quintal e de um muro em outra casa.



Apesar dos danos materiais, a Defesa Civil confirmou que não houve feridos ou desalojados.