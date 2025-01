Foto ilustrativa da exposição "A Poética da Imobilidade" - Crédito: Christian Spencer

Foto ilustrativa da exposição "A Poética da Imobilidade"Crédito: Christian Spencer

Publicado 08/01/2025 21:28

Resende - A partir desta quarta-feira (8), a Prefeitura de Resende inicia uma homenagem ao Dia do Fotógrafo. A exposição “A Poética da Imobilidade” apresentará cerca de 40 fotografias pertencentes ao acervo do Museu de Arte Moderna (MAM). O público poderá visitar a mostra de 8 de janeiro a 21 de fevereiro, no horário das 10h às 17h30.

O Dia do Fotógrafo é celebrado em referência à chegada do daguerreótipo ao Brasil, em 8 de janeiro de 1840. O equipamento, introduzido pelo francês Louis Daguerre, foi utilizado para registrar a primeira fotografia no país, durante o reinado de Dom Pedro II. Essa data presta tributo aos fotógrafos, tanto profissionais quanto amadores, destacando a relevância da fotografia e sua evolução no cenário nacional.

A Coletiva Fotográfica Comemorativa ao Dia do Fotógrafo contará com a participação de 21 fotógrafos de Resende e região, exibindo uma seleção especial do acervo do MAM (os nomes dos fotógrafos estão listados abaixo).

Com temas variados, as fotografias destacam a capacidade de captar a poesia presente nos momentos, por meio de um olhar sensível e atento. A exposição valoriza a diversidade de estilos e inspira o desenvolvimento técnico e criativo dos interessados em fotografia.

O Museu de Arte Moderna de Resende está localizado na Rua Dr. Cunha Ferreira, nº 104, no Centro Histórico. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (24) 3360-6155.