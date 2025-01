Ecoparque, Resende (RJ). - Foto: Rafael Oliveira

Ecoparque, Resende (RJ).Foto: Rafael Oliveira

Publicado 07/01/2025 16:41

Resende - A Prefeitura de Resende realizou nesta segunda-feira (6), uma manutenção programada no Ecoparque, com serviços de roçada e limpeza no local. Devido à necessidade de garantir a segurança dos visitantes durante as atividades, a entrada foi temporariamente suspensa, mas o parque voltou a funcionar normalmente no mesmo dia.

Inaugurado no dia 15 de dezembro, o Ecoparque se tornou o maior parque urbano do Sul Fluminense, com uma área de 319.264 m², que inclui uma pista de caminhada de 2 km, uma ciclovia de 850 metros, um lago com 10 mil tilápias, um centro cultural, um parquinho infantil e uma Academia da Terceira Idade.

“Essa obra é um marco para Resende. Desde a sua inauguração, o Ecoparque tem atraído milhares de visitantes, tanto moradores quanto pessoas de cidades vizinhas. Para garantir que todos tenham a melhor experiência possível, é essencial manter o local bem cuidado. Estamos avançando nas obras para entregar o parque em sua totalidade em breve”, afirmou o prefeito Tande Vieira.

Embora o Ecoparque já tenha sido aberto ao público, a segunda etapa das obras continua, focada na construção de um novo vestiário próximo ao campo de futebol. O Ecoparque se consolidou como um dos principais pontos de lazer e convivência da cidade, reafirmando o compromisso da Prefeitura com a melhoria da qualidade de vida da população.