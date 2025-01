Publicado 03/01/2025 18:38

Resende - Jovens mulheres de Resende estão sendo beneficiadas com uma oportunidade de capacitação para o mercado de trabalho por meio da Jornada Liga STEAM, uma iniciativa promovida pela Fundação ArcelorMittal em parceria com a Social Brasilis. O programa, totalmente gratuito, oferece formação nas áreas de ciência, tecnologia, engenharias, arte e matemática (STEAM), com duração de oito meses.

Lançado em outubro, o projeto tem como principal objetivo fomentar a inclusão de mulheres jovens no mercado de trabalho. As participantes contam com mentorias conduzidas por especialistas, acesso a conhecimentos técnicos em tecnologia e automação, além de interações com profissionais da ArcelorMittal Resende. As aulas ocorrem semanalmente na Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), oferecendo um ambiente prático e inspirador para o aprendizado.

Nina Portugal da Costa, uma das participantes, compartilhou seu entusiasmo com a formação: “Os professores são incríveis, e estou aprendendo de maneira eficiente tanto na teoria quanto na prática. Além disso, o professor sempre menciona exemplos de mulheres que revolucionaram a tecnologia, o que me inspira muito, pois quero me tornar engenheira,” destacou ela.

Além do ensino técnico, as alunas são incentivadas a desenvolver tecnologias que possam gerar inovações científicas, tecnológicas e sociais com impacto positivo na sociedade e no mercado. As áreas abrangidas pelo STEAM são consideradas profissões do futuro, e a Jornada Liga STEAM busca preparar essas jovens mulheres para enfrentarem os desafios dessa nova era profissional.