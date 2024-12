29 Kg de cocaína apreendidos pela PRF - Foto: Divulgação/ PRF

Publicado 30/12/2024 22:55

Resende - Um homem foi preso por volta das 23h50 de sexta-feira (27), por tráfico de drogas em Resende (RJ). O caso aconteceu durante uma ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico da Polícia Rodoviária Federal na altura do km 336 da Via Dutra, em Engenheiro Passos.

Durante a inspeção no interior do veículo, os agentes notaram diversas cápsulas transparentes vazias, comumente utilizadas para o comércio de cocaína em pequenas quantidades, espalhadas pelo assoalho do banco traseiro. Ao revistarem o veículo, encontraram no porta-malas um compartimento metálico com uma porta equipada com dobradiças e acionamento elétrico localizado no painel.

No interior do compartimento, foram localizados 29 tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 29 kg. Além disso, foram apreendidos cerca de 5 gramas de maconha, 20 gramas de skunk, 190 gramas de haxixe e a quantia de R$ 2.250,00 em espécie.



Questionado, o condutor confessou que receberia R$ 2.000,00 para transportar o veículo com as substâncias ilícitas até o bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde aguardaria instruções para estacionar o carro. Diante das evidências, foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo por tráfico interestadual de drogas. Todo o material foi apreendido, e a ocorrência apresentada na 89ª Delegacia de Polícia de Resende para os procedimentos legais cabíveis.