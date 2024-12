Cachoeira em Resende (RJ) - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Resende

Publicado 24/12/2024 11:31

Resende - O relatório elaborado pelo Ministério do Turismo, promoveu Resende à categoria “A” no Mapa do Turismo Brasileiro, tornando-se um dos poucos destinos de excelência no estado do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, comemorou essa importante conquista.



Em 2024, apenas 145 municípios brasileiros foram incluídos na cobiçada “categoria A”, sendo que 17 deles estão localizados no estado do Rio de Janeiro. O Ministério do Turismo utiliza critérios como o volume de visitantes e a quantidade de empregos diretos gerados pelo setor para realizar a classificação.



O secretário municipal de Turismo, Tiago Diniz, atribuiu o reconhecimento ao trabalho contínuo realizado na cidade. Ele destacou que as riquezas naturais de Resende são um grande atrativo e que o município tem se mostrado cada vez mais preparado para receber visitantes.

“Estamos muito felizes com o reconhecimento do Ministério do Turismo em nos colocar na categoria ‘A’. É resultado de anos de esforços sob a gestão do prefeito Diogo Balieiro Diniz, que têm rendido conquistas importantes. Embora sejamos privilegiados com belezas naturais, é essencial continuar trabalhando para impulsionar esse segmento tão relevante para a economia local”, afirmou.



Para integrar o Mapa do Turismo Brasileiro, os municípios precisam atender aos critérios estabelecidos pela Portaria Ministerial nº 41/2021. Exige-se, entre outros pontos, a existência de uma secretaria ou departamento dedicado ao turismo, uma Lei Orçamentária específica, cadastro regular de prestadores de serviços turísticos no CADASTUR, um Conselho Municipal de Turismo ativo e instâncias de governança regional. Resende atendeu a todas essas exigências, consolidando-se como referência no setor e fortalecendo sua posição como destino turístico de excelência.