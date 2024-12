Publicado 19/12/2024 22:06

Resende - Um jovem, de 18 anos, foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (18), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua Poeta Duque da Costa, no bairro Cabral.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe estava realizando um patrulhamento pelo endereço, quando teve a atenção voltada para um suspeito caminhando sozinho. Ao perceber a presença da viatura, o jovem retirou de dentro da sua bermuda um saco cinza e arremessou no telhado de uma residência.

Os policiais o abordaram imediatamente e prenderam em flagrante. Em seguida, os agentes fizeram contato com a proprietária do imóvel, que permitiu a entrada na casa para verificar o que o suspeito havia arremessado no telhado.

Dentro da sacola haviam 14 sacolés contendo erva seca, 25 pinos de pó branco, seis aparentando ser crack, e a quantia de R$ 280 em espécie.

O jovem e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Resende. Ele foi preso e vai responder por tráfico se drogas.