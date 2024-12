Publicado 18/12/2024 22:41

Resende - O Hemonúcleo de Resende realizou, nesta quarta-feira (18), uma campanha especial de Natal com o objetivo de incentivar a doação de sangue e ajudar a salvar até quatro vidas com cada bolsa coletada. A ação ocorreu no Núcleo de Hemoterapia, anexo ao Hospital de Emergência, com horário estendido, das 8h às 12h.

Os participantes atenderam a requisitos básicos, como apresentar documento oficial com foto, estar alimentados, pesar mais de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos e estar em boas condições de saúde. A campanha teve como foco reforçar os estoques de sangue, que geralmente diminuem no final do ano devido às festividades e viagens.

A coordenadora do Hemonúcleo, Antonia Luciana Pereira de Souza, destacou que a iniciativa transformou o espírito natalino em um ato de solidariedade. "O Natal é uma época de renovação e esperança, e a doação de sangue é um gesto simples que pode fazer a diferença na vida de quem precisa. Contamos com o apoio da população para salvar vidas juntos neste fim de ano", afirmou.

Quem desejar mais informações sobre futuras campanhas pode entrar em contato pelo telefone (24) 3381-4834.