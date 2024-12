Publicado 18/12/2024 22:34

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, realizou na última quinta-feira, dia 12, a entrega de 225 títulos de regularização fundiária para as famílias do Alto Surubi. O evento aconteceu no CIEP Creche Maria Dulce, localizado no bairro Novo Surubi.

A iniciativa de regularização fundiária foi realizada em parceria com o ITERJ (Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro). Este processo legal busca assegurar a regularização jurídica das terras, garantindo aos moradores o direito de posse e propriedade, promovendo maior segurança para as famílias beneficiadas.

Segundo a superintendente de Habitação, Alessandra Brandão, a regularização fundiária é essencial para adequar as áreas ocupadas às normas legais do município e contribuir para a justiça social. “Essa ação não é apenas um procedimento burocrático, mas um passo significativo para promover a igualdade e melhorar a qualidade de vida da população, além de reforçar o compromisso com o desenvolvimento sustentável da cidade”, destacou.

Entre os dias 18 e 19 de dezembro, os moradores do bairro Surubi que ainda não realizaram o cadastro de suas moradias terão a oportunidade de fazê-lo. A ação, que também é fruto da parceria entre a Prefeitura e o ITERJ, permite o agendamento de visitas técnicas com o supervisor Vinícius Gomes, pelo telefone: (21) 96538-8599, disponível de quarta a quinta-feira.