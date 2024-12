Publicado 17/12/2024 22:46

Resende - A Prefeitura de Resende, em parceria com o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (Iterj), realizará mais uma ação ao longo desta semana. Entre os dias 18 e 21 de dezembro, equipes da Superintendência de Habitação e do Iterj visitarão imóveis nos bairros Cabral e Santo Amaro, das 9h às 17h.



Os moradores dessas localidades devem preparar os seguintes documentos: RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Carteira de Trabalho; CPF; comprovante de residência dos últimos três meses (água ou luz); e, se aplicável, Certidão de Óbito, Certidão de Casamento ou Certidão de Casamento com averbação de divórcio. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 96538-8599.



“O processo de regularização fundiária é fundamental para os moradores, pois permite a formalização da documentação de imóveis irregulares. Essa é uma maneira de alinhar as áreas ocupadas às normas municipais”, destacou Alessandra Brandão, superintendente de Habitação.



Recentemente, na última quinta-feira (12), a Prefeitura entregou 225 títulos de regularização fundiária às famílias do bairro Alto Surubi. A cerimônia ocorreu no CIEP Creche Maria Dulce, localizado no bairro Novo Surubi.



Agendamento para moradores do Surubi



Os moradores do Surubi que ainda não realizaram o cadastro para regularização fundiária têm uma nova oportunidade. O Iterj, em parceria com a Prefeitura, disponibiliza visitas técnicas agendadas entre os dias 18 e 19 de dezembro. Para marcar uma visita, basta entrar em contato com o supervisor Vinícius Gomes pelo telefone (21) 96538-8599.