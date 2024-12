Publicado 16/12/2024 23:33

Resende - Na próxima terça-feira, dia 17, a Prefeitura Municipal de Resende realizará a entrega das obras de ampliação e modernização do Pronto Atendimento do Paraíso, que leva o nome do Vereador Joel Pacheco. A cerimônia de inauguração está marcada para as 19h e contará com a presença de autoridades locais.

O espaço passou por uma série de melhorias, incluindo a reorganização das salas para otimizar o fluxo de atendimentos, ampliação da sala de emergência e do estacionamento das ambulâncias, além de reparações nas áreas administrativas. Também foram realizadas substituições completas de pisos, janelas e portas.

Entre outras intervenções, a unidade recebeu revisão elétrica e hidráulica, instalação de aparelhos de ar condicionado, pintura geral, reforma do telhado e câmaras de segurança, tornando o ambiente mais moderno e funcional.

— Esta será a terceira inauguração de um espaço público transformado nesta semana. Nos últimos oito anos, a saúde pública de Resende tornou-se referência em todo o estado do Rio de Janeiro, resultado do esforço conjunto de todos os profissionais. Agora, os moradores do bairro Paraíso podem contar com um espaço renovado, mais amplo e adequado às suas necessidades — afirmou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

É importante lembrar que o Pronto Atendimento do Paraíso foi fechado às 7h da segunda-feira, dia 16, e retomará os atendimentos após a cerimônia de reinauguração, a partir das 19h do dia 17.