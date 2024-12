Publicado 11/12/2024 22:56

Resende - O Ecoparque, em Resende (RJ), será inaugurado no próximo domingo, dia 15 de dezembro, às 10 horas. O espaço tem uma área de lazer de 319.264 m² e está localizado no bairro Morada da Colina, próximo ao Hospital Veterinário Municipal. O evento vai contar com shows e a realização da feira livre.

Segundo a Prefeitura Municipal, a partir das 11 horas terão apresentações musicais, com as bandas Xoxote, Zero Bala, Diogo Senna e Ph Trio. O Ecoparque vai oferecer à população uma pista de caminhada, ciclovia de 850 metros, lago com 10 mil tilápias, Centro Cultural, parque infantil e uma academia da terceira idade.

Além disso, o espaço tem ainda 30 mil metros quadrados de grama e uma lagoa integrada ao ambiente. Jardins temáticos e bosques também fazem parte do cenário do novo parque.



Para ampliar a comemoração no próximo domingo, a feira livre, tradicionalmente realizada aos domingos na Beira Rio, em frente ao Parque das Águas, será transferida para o Ecoparque.