Publicado 06/12/2024 19:57

Resende - Um homem foi preso nesta sexta-feira (6), em Resende (RJ), acusado de praticar golpes para consumir refeições sem realizar o pagamento. A ação aconteceu no bairro Liberdade, após a proprietária de um restaurante acionar a Polícia Militar.

De acordo com a PM, o suspeito frequentava o restaurante desde setembro, alegando ser funcionário de uma empresa conveniada ao estabelecimento, o que lhe permitiria comer no local sem custos diretos. No entanto, a proprietária começou a desconfiar do cliente e entrou em contato com a empresa mencionada, que negou qualquer vínculo com o homem.

Com a confirmação de que o suspeito não era funcionário da empresa, a proprietária alertou a polícia. Os agentes se dirigiram ao restaurante e encontraram o homem consumindo mais uma refeição sem pagar. Ele foi detido em flagrante.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Resende, onde permanece preso. Ele será processado por estelionato, crime previsto no Código Penal brasileiro, que trata de fraudes e obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de terceiros.

O caso reforça a importância de empresários verificarem a autenticidade de informações fornecidas por clientes, especialmente em situações que envolvam concessões ou benefícios.