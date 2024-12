Publicado 04/12/2024 21:58

Resende - A Prefeitura Municipal de Resende divulgou, nesta quarta-feira (4), que a educação pública de Resende recebeu o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), programa idealizado pelo Ministério da Educação (MEC).



O edital do MEC estabelece que os municípios concorrentes devem atender a 20 critérios, que variam desde a adesão a programas do ministério até a formação contínua de profissionais da educação. Resende teve sua inscrição validada e apresentou evidências que comprovaram a adequação a todos os itens, garantindo a conquista na categoria Ouro.



Entre as exigências atendidas pela rede municipal de ensino estão:

- Adesão à estratégia de distribuição de materiais didáticos em todo o território;

- Implementação de projetos institucionais voltados para a promoção da leitura literária na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental;

- Criação de espaços dedicados à leitura em todas as salas de aula do 1º e 2º ano nas escolas de ensino fundamental.



O sistema de pontuação do CNCA é dividido em três categorias:

- Bronze, para municípios que alcançam entre 45 e 64 pontos;

- Prata, com pontuações entre 65 e 84 pontos;

- Ouro, para aqueles que atingem de 85 a 100 pontos, como foi o caso de Resende.



Segundo o prefeito Diogo Balieiro Diniz, a conquista do Selo Ouro reflete o esforço contínuo na melhoria da educação municipal. “Essa vitória demonstra o compromisso de Resende com a alfabetização das nossas crianças. Estamos muito felizes com o reconhecimento do trabalho das equipes, que atuam incansavelmente para garantir a distribuição adequada de materiais pedagógicos e a implementação de projetos alinhados às fases escolares. Nos últimos oito anos, investimos na revitalização, ampliação e construção de novas unidades de ensino, além de aumentar a oferta de vagas em creches e distribuir materiais e uniformes para os alunos”, destacou o prefeito.



O programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada busca garantir que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental. Além disso, visa recompor as aprendizagens de estudantes do 3º ao 5º ano, especialmente daqueles que tiveram prejuízos educacionais devido à pandemia da Covid-19.



A entrega oficial do Selo Ouro ocorrerá em uma cerimônia em Brasília, com data a ser definida.