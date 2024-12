Publicado 04/12/2024 21:48

Resende - Nesta quinta-feira (5), o Procon de Resende (RJ) vai promover um mutirão de renegociação de dívidas com a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município. A ação também será estendida aos moradores de Itatiaia, outra cidade atendida pela empresa.

Durante o mutirão, os clientes da Enel terão acesso a condições especiais para parcelamento de dívidas, desde que atendam a alguns requisitos, como ter pelo menos uma fatura de energia em atraso há mais de 90 dias, não ter realizado parcelamento nos últimos 90 dias e não ter participado de programas de renegociação de dívidas, como Renegocia ou Desenrola, nos últimos 12 meses.

O mutirão acontecerá das 9h às 16h, no Procon de Resende, localizado no 3º andar do Edifício da APM, na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 78, bairro Comercial.

Essa é uma oportunidade para os consumidores regularizarem suas pendências com a concessionária, evitando cortes no fornecimento de energia e outros transtornos.