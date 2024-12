Publicado 03/12/2024 21:44

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio do Conselho Fundacional para a Infância e Adolescência de Resende (Confiar), promove nesta quarta-feira, 4 de dezembro, a cerimônia de formatura de 320 alunos que participaram em oficinas educativas.

O evento, marcado para as 19h30, será realizado na Catedral das Assembleias de Deus Ministério de Madureira (CADER), localizada na Avenida Marcondes Godoy, n.º 360, no bairro Montese. Familiares e amigos estão convidados a celebrar esta importante conquista com os formandos.



Neste ciclo, os participantes concluíram cursos nas áreas de fotografia, barbearia, empreendedorismo social, noções administrativas, recreação em creches, assistência em sala de aula e educação ambiental.



— Com a formação de 320 novos alunos, a Fundação Confiar reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento de políticas públicas para crianças e adolescentes. Esperamos que esses jovens tenham adquirido conhecimentos básicos em diferentes áreas, dando-lhes uma base para a sua entrada no mercado de trabalho — destacou Jonatas Bianquini, presidente da Fundação Confiar.



Entidade autônoma ligada à Prefeitura de Resende, a Fundação Confiar tem como missão conceber e implementar políticas públicas voltadas para a proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes, em conformidade com as diretrizes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.



Os cursos são totalmente gratuitos e incluem uma bolsa auxílio mensal de R$ 240,00 para os alunos da rede pública, condicionada à frequência nas atividades do Confiar e na escola. As oficinas são realizadas no período oposto ao horário escolar, de segunda a sexta-feira.