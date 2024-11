Publicado 28/11/2024 20:51

Resende - Na noite de quarta-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu sete fuzis durante uma abordagem na Via Dutra, em Resende (RJ), no Sul Fluminense. Um homem e uma mulher foram detidos em flagrante.

A ação ocorreu por volta das 21h, no quilômetro 311 da rodovia, quando os agentes decidiram abordar dois veículos que seguiam juntos e levantaram suspeitas. Durante a abordagem, a condutora de um dos carros afirmou estar acompanhando o motorista do outro veículo. No entanto, ambos demonstraram nervosismo e deram explicações contraditórias sobre o motivo da viagem.

Com o apoio de cães farejadores, a PRF realizou uma revista minuciosa no carro conduzido pela mulher e encontrou armas desmontadas escondidas em um fundo falso nas portas. No total, foram apreendidos sete fuzis calibre 7,62 mm, sendo um completo e os outros seis parcialmente desmontados. Além disso, foram encontradas várias peças adicionais para montagem das armas, incluindo três coronhas, sete ferrolhos, quatro tampas de caixa da culatra e 13 guarda-mãos, todas destinadas a fuzis.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Resende, onde os dois suspeitos foram autuados em flagrante.