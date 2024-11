Itens roubados de joalheria são recuperados pela PM - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 28/11/2024 20:38

Resende - Um homem, de 51 anos, e um jovem de 24 anos, foram presos em Resende (RJ) após realizarem um assalto em Barra Mansa (RJ). A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (28), no bairro Jardim Aliança.

As autoridades receberam informações de que um veículo envolvido num assalto a uma joalharia em Barra Mansa e estava a caminho de Resende. Imediatamente, foram montadas barreiras nos principais acessos da cidade.



O veículo foi localizado na entrada da cidade pelo acesso oeste, na região de Cidade Alegria. Ao notar a presença das autoridades, o condutor tentou fugir, mas acabou colidindo com um poste. Os ocupantes do carro abandonaram o veículo e tentaram escapar a pé, levando consigo os bens roubados. No entanto, foram rapidamente alcançados e detidos.



Com eles, foram apreendidos uma pistola carregada, uma réplica de fuzil e uma bolsa com os objetos roubados. Após a prisão, os suspeitos foram levados para o Hospital de Emergência de Resende devido ao acidente e, em seguida, foram encaminhados para delegacia de Resende.