117 porções de maconha e outras drogas são apreendidas pela PM em Resende - Foto: Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 27/11/2024 22:49

Resende - Três suspeitos fugiram e deixaram drogas para trás na noite desta terça-feira (26), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua Inácio Lopes Siqueira, no bairro Baixada Olaria.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local indicado para verificar uma denúncia de tráfico de drogas. Após monitorarem a área, os agentes confirmaram que três indivíduos estavam em atitude suspeita. As autoridades tentaram abordar os suspeitos, mas eles fugiram para uma área de mata ao perceberem a aproximação.



Durante a varredura no local, a PM encontrou 177 porções de uma erva seca semelhante à maconha, 37 pinos com substância branca parecida com cocaína, 14 frascos com líquido semelhante ao "loló" e 42 porções de material que aparenta ser haxixe.



Todo o material, que estava etiquetado com preços e quantidades, foi deixado para trás pelos suspeitos durante a fuga. Os itens foram levados para a 89ª Delegacia de Polícia, onde ficaram apreendidos e serão encaminhados para perícia.