Publicado 26/11/2024 18:14

Resende - O corpo de um homem, de 31 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (25), no bairro Morada da Montanha, em Resende (RJ).

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar uma ocorrência de um possível corpo encontrado. Ao chegarem, os agentes constataram a presença de uma pessoa sem vida no chão.

Em conversa com o Corpo de Bombeiros, que também estava presente, foi informado que a vítima apresentava um ferimento na região da cabeça, embora a causa exata da lesão não pudesse ser determinada no momento.



A perícia criminal esteve no local e, após os procedimentos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio doloso na delegacia responsável.