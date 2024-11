Publicado 21/11/2024 18:00

Resende - Uma mulher, de 25 anos, foi presa por invadir uma casa em Resende (RJ). O caso aconteceu no bairro Jardim Aliança na manhã desta quarta-feira (20).

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de invasão de domicílio. No local, os moradores relataram que uma mulher havia invadido a residência, quebrado diversos objetos e precisou ser contida por eles até a chegada da polícia. A suspeita, que ainda estava no local, apresentava comportamento agressivo, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança.



Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados ao hospital de emergência para atendimento médico. Durante o trajeto, a suspeita insultou os policiais e fez ameaças. No hospital, as vítimas foram atendidas e liberadas, assim como a suspeita, que recebeu cuidados médicos.



Após o atendimento médico, todos foram conduzidos à 89ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Após análise do delegado, a suspeita foi autuada pelos crimes de dano, invasão de domicílio, lesão corporal, resistência e desacato, permanecendo detida.