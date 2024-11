Biblioteca Pública de Resende lança sistema de consulta online - Foto: Carina Rocha

Biblioteca Pública de Resende lança sistema de consulta onlineFoto: Carina Rocha

Publicado 14/11/2024 18:49

Resende - A Prefeitura de Resende, em conjunto com a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, lançou novas funcionalidades para a Biblioteca Pública Dr. Jandyr Cesar Sampaio, que possui um acervo de mais de 20 mil livros.

Agora, os moradores podem acessar o portal da biblioteca para consultar o catálogo, fazer reservas, renovações e explorar várias bibliotecas digitais de maneira prática e acessível.



O sistema online permite também verificar sinopses dos livros, consultar o histórico de empréstimos, acompanhar as novas aquisições e obter informações detalhadas sobre o perfil da biblioteca.



O prefeito Diogo Balieiro Diniz lembrou que a biblioteca, inicialmente situada em um imóvel alugado, foi transferida em 2018 para sua localização original, na Praça do Centenário, no Centro Histórico, após passar por uma reforma que trouxe economia aos cofres públicos.

A biblioteca, fundada em 20 de agosto de 1948 com a colaboração do Patrono da Cultura Resendense, Macedo Miranda, foi revitalizada para melhor atender a comunidade e preservar a memória cultural do município.