Polícia Militar apreende munições deflagradas após tiroteio em Resende - Foto: Divulgação/ PM

Polícia Militar apreende munições deflagradas após tiroteio em ResendeFoto: Divulgação/ PM

Publicado 11/11/2024 21:32

Resende - Um tiroteio entre policiais militares e suspeitos de tráfico de drogas deixou duas pessoas feridas em Resende (RJ). O confronto aconteceu neste domingo (11), no bairro Novo Surubi.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram até o local depois de receberem denúncias de que homens armados, supostamente membros de uma facção criminosa, estavam na Rua Iria Júlia Martins.



Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos com disparos e revidaram. Durante o confronto, um sargento foi atingido no joelho, enquanto um foragido da justiça foi baleado no rosto.

Ambos foram socorridos e levados para o Hospital de Emergência, onde o sargento segue em observação e o suspeito encontra-se no Centro de Terapia Intensiva (CTI) sob custódia, mas fora de risco de morte.



No local do tiroteio, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, uma granada, 48 munições e um celular. O caso foi registrado na delegacia de Resende, que está investigando.