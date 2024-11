Resende realiza vacinação antirrábica neste sábado - Foto: Divulgação/ PMR

Resende realiza vacinação antirrábica neste sábadoFoto: Divulgação/ PMR

Publicado 08/11/2024 17:18

Resende - O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), dará continuidade à campanha de vacinação antirrábica neste sábado, dia 9, em Resende (RJ). As equipes estarão em 12 locais diferentes para vacinar cães e gatos, com horários específicos para cada região.

A vacinação será oferecida nos seguintes pontos: Posto de Saúde da Vicentina (Vicentina e Vila Nova), Posto de Saúde Santo Amaro (Santo Amaro, Vila Moderna e Alto dos Passos), Posto Novo Surubi (Novo Surubi e Vila Verde), Posto de Saúde Surubi Velho (Surubi Velho), Posto de Saúde Unidade Resende (Centro, Lavapés, Morro do Machado e Morro do Baptista), Posto de Saúde Liberdade (Liberdade, Nova Liberdade e Santa Cecília), Tobogã (Vila Julieta e Manejo), Universidade Estácio de Sá (Jardim Brasília 1 e 2), em frente à ASPR (Ipiranga 1 e 2), Praça Marechal Mascarenhas de Moraes (Montese 1 e 2) e Praça do Trenzinho (Vila Araújo e Campos Elíseos).

Os animais devem ter pelo menos três meses de idade e estar saudáveis para receber a vacina. É necessário que os tutores tenham mais de 18 anos e apresentem um documento de identificação com foto. Cães devem ser levados com guias ou coleiras, enquanto os gatos devem estar em caixas ou gaiolas para garantir a segurança de todos.

O secretário de Saúde, Raone da Silva Fernandes, reforçou a importância da vacinação: “A vacinação antirrábica é essencial para proteger os animais contra uma doença grave e fatal, além de prevenir a transmissão aos tutores. Somente a vacina pode conter a propagação dessa zoonose.”

Confira abaixo os horários e locais de vacinação:

- Posto de Saúde da Vicentina (Vicentina e Vila Nova): 9h às 12h

- Posto de Saúde Santo Amaro (Santo Amaro, Vila Moderna e Alto dos Passos): 9h às 12h



- Posto Novo Surubi (Novo Surubi e Vila Verde): 9h às 12h

- Posto de Saúde Surubi Velho (Surubi Velho): 9h às 12h

- Posto de Saúde Unidade Resende (Centro, Lavapés, Morro do Machado e Morro do Baptista): 9h às 12h

- Posto de Saúde Liberdade (Liberdade, Nova Liberdade e Santa Cecília): 9h às 12h

- Tobogã (Vila Julieta e Manejo): 9h às 12h



- Universidade Estácio de Sá (Jardim Brasília 1 e 2): 9h às 12h



- Em frente à ASPR (Ipiranga 1 e 2): 9h às 12h



- Praça Marechal Mascarenhas de Moraes (Montese 1 e 2): 13h às 16h



- Praça do Trenzinho (Vila Araújo e Campos Elíseos): 13h às 16h

Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (24) 3360-9690 ou 3381-9802.