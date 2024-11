Publicado 05/11/2024 19:33

Resende - Um homem de 38 anos foi preso no bairro Cidade Alegria, enquanto circulava com um carrinho de reciclagem. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, na Rua Alzira Nogueira, em Resende (RJ).

Após uma denúncia, policiais militares abordaram o suspeito e realizaram uma revista, encontrando um pino de cocaína e R$ 110,00 em seu bolso. Durante a inspeção no carrinho, os agentes encontraram um par de tênis, dentro do qual estavam mais oito pinos de cocaína e quatro sacos com pedras de crack.



Todo o material foi apreendido para perícia posterior. O homem foi preso em flagrante, acusado de envolvimento no crime de tráfico de drogas.