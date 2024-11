Publicado 04/11/2024 11:36

Resende - Uma caminhonete capotou no final da tarde de sábado (2), em Resende (RJ), resultando na morte do motorista, um homem de 48 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo saiu da pista e foi parar em uma área de mata ao longo da estrada que liga Resende ao distrito de Bulhões.



Quando a equipe de resgate chegou ao local, a vítima já estava sem vida. A perícia foi acionada para colaborar com a Polícia Civil na investigação das causas do acidente.



O corpo foi removido pelos bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda (RJ).