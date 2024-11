Publicado 01/11/2024 17:21

Resende - O corpo de um homem foi encontrado no quintal da casa da mãe na manhã desta quinta-feira (31), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua Francisco de Paula, no bairro Paraíso.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionado para verificar um cadáver que foi encontrado na localidade. Ao chegarem no endereço, os agentes identificaram que a vítima era um homem de 49 anos. A mãe dele informou aos policiais que ao sair no quintal por volta de 5 horas da manhã, encontrou o filho caído no chão.

O irmão da vítima disse que o homem morava em um quarto externo anexo a casa da mãe e que no mesmo quintal existe um quarto alugado. Ele disse ainda que o irmão era usuário de drogas, a moto dele havia sido roubada, mas não sabia se ele tinha envolvimento com o tráfico.

Uma equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram até o local para fazer a remoção do corpo. O caso foi registrado na delegacia de Resende, que está investigando.