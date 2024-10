Publicado 30/10/2024 13:06

Resende - Uma simulação realista de resgate de paciente com AVC foi realizada no Calçadão do bairro Campos Elíseos, no último sábado (26). O objetivo foi treinar as equipes assistenciais e conscientizar o público sobre o atendimento rápido a essa emergência. A ação envolveu uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, o Hospital de Emergência (HME), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Faculdade de Enfermagem da Estácio de Sá.

A simulação retratou o atendimento a uma pessoa com sintomas de AVC, realizada pelo SAMU e pela equipe do hospital, incluindo profissionais das áreas de recepção, triagem, pronto-socorro, radiologia, e farmácia. O atendimento foi realizado em 30 minutos, superando a meta do "tempo ouro" de 60 minutos, demonstrando a importância da agilidade no diagnóstico e tratamento para reduzir o risco de sequelas graves.

Segundo o secretário de Saúde, Raone da Silva Fernandes, além do treinamento, a ação foi uma oportunidade de conscientização para as pessoas que presenciaram a simulação. Após o resgate, alunos de enfermagem da Estácio de Sá orientaram o público sobre sinais de AVC e saúde preventiva.

Essa iniciativa faz parte das ações do Hospital Municipal de Emergência para a Semana Mundial de Prevenção ao AVC. Na quarta-feira, dia 23, um seminário foi realizado para 150 profissionais e estudantes sobre os cuidados com pacientes de AVC, e na quinta-feira, dia 24, os profissionais se reuniram com pacientes em tratamento, promovendo mais consciência sobre essa condição crítica.