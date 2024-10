Publicado 29/10/2024 21:07

Resende - Na segunda-feira (28), o corpo de um idoso foi encontrado em estado avançado de decomposição nas margens do Rio Paraíba do Sul, no bairro Parque Minas Gerais, em Resende (RJ).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até o local depois de receberem uma denúncia de que havia um corpo às margens de um rio próximo a Fazenda do Rincão e à sinalização da linha férrea. Segundo a Polícia Civil, trata-se do gerente de uma boate localizada no bairro Fazenda da Barra III, onde ele também trabalhava como caseiro durante o dia.



O desaparecimento foi registrado pelo irmão da vítima, que relatou à polícia que ele estava desaparecido desde a última quinta-feira (24), após ter saído de casa sem documentos e sem informar seu destino.

Ainda segundo a PM, o corpo é de um idoso de 62 anos, foi removido pelos bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda para investigação.