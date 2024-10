PM apreende duas espingardas e 119 munições com suspeito em Resende - Foto: Divulgação/ PM

PM apreende duas espingardas e 119 munições com suspeito em ResendeFoto: Divulgação/ PM

Publicado 30/10/2024 12:21

Resende - Um homem, de 41 anos, foi preso com arma de fogo no fim da tarde de terça-feira (29), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua Antônio Batista Lopes, no bairro Vicentina.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local depois de receber uma denúncia de violência contra a mulher. Segundo as informações que a polícia recebeu, a vítima alegou que o companheiro havia a agredido verbalmente e mostrado 119 munições que possuía em casa.

Além disso, por meio da denúncia, ela disse ainda que o agressor tinha duas espingardas. No deslocamento até a residência, a PM encontrou o acusado, que levou os agentes até sua residência, onde entregou voluntariamente as duas espingardas.

Ele alegou ter a documentação de uma delas enquanto a outra, dizia ser de herança de seu avô. Ainda segundo a polícia, somente uma das armas havia documentação. O homem e a arma foram encaminhados para a delegacia de Resende. Ele permaneceu preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo arbitrada a fiança de R$ 5.000. Até a última atualização desta reportagem, a fiança não havia sido paga.