Drogas, celulares e rádios comunicadores são apreendidos com adolescentes em Resende - Foto: Divulgação/ PM

Publicado 30/10/2024 12:03

Resende - Quatro adolescentes com idades entre 16 e 17 anos foram apreendidos no início da noite de terça-feira (30), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua Quinze, no bairro Fazenda da Barra 3.



De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe estava realizando um patrulhamento, quando avistou um adolescente em atitude suspeita com algo nas mãos, aparentando ser material entorpecente. Os agentes decidiram abordar o indivíduo e apreenderam dois pinos de cocaína com ele.

Durante a abordagem, outros dois suspeitos passaram pelo local e ao avistarem a polícia, tentaram fugir em direção a um apartamento. Em seguida, eles foram alcançados pela equipe e abordaram, dentro do imóvel, mais dois indivíduos.

No local a PM apreendeu 268 pinos de cocaína, nove trouxinhas de maconha, um simulacro de pistola, quatro celulares e dois rádios com carregadores. Os envolvidos e todo o material arrecadado foram encaminhados para a delegacia de Resende, onde permaneceram apreendidos.