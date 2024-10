Comerciantes protestam contra obra na Rua Nicolau Rizzo, em Campos Elíseos - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 31/10/2024 10:04 | Atualizado 31/10/2024 10:09

A Prefeitura Municipal de Resende iniciou, na manhã desta quinta-feira (31), a obra na Rua Nicolau Rizzo, no bairro Campos Elíseos, em Resende (RJ). O local é um dos pontos mais movimentados da cidade pela ampla variedade de lojas e exatamente por isso que o comércio está desesperado com a interdição próximo ao fim de ano.

Segundo o relato da comerciante Júlia Borges ao Jornal O Dia, os lojistas foram avisados na semana passada sobre a obra, mas só depois souberam que teria a duração de até 45 dias com a Rua Nicolau Rizzo completamente fechada e uma das vias da Avenida Nova Resende interditada.



"Nós fizemos contato com a prefeitura e depois de nós incomodarmos muito, eles disseram que iam adiar a obra. Só que hoje, sem ninguém ser comunicado, eles colocaram a máquina lá. Não respondem as mensagens e ninguém sabe falar nada." afirmou, Borges.

Júlia comentou ainda que a Prefeitura Municipal havia informado que não podia deixar de fazer a obra, porque já tinha contrato com a empresa e precisava acontecer até o final do ano. "A gente se mexeu pra conseguir cópia do contrato e fala lá que tem até sete meses para a obra começar."

Aproximadamente 50 comerciantes serão afetados com a interdição da via, já que o fim de ano é uma das datas que mais movimenta o comércio. Além disso, dois estabelecimentos foram abertos recentemente na rua. Um deles é do cabelereiro e empresário, Thiago Jardim, que também conversou com o Jornal O Dia.

Thiago atua na área há 16 anos e em setembro decidiu abrir um salão de beleza na Rua Nicolau Rizzo, com expectativas da grande movimentação desse período de fim de ano. "Contratamos mais colaboradores para atender essa demanda, corri com a obra da minha empresa para que mudasse a tempo de começar no novo espaço e aproveitar o tão esperado movimento. E me deparo com essa notícia dessa obra que por sinal não fomos nem avisados. Estou desesperado uma vez que fizemos um investimento extraordinário."

Jardim ressaltou que não é contra a obra e entende que toda mudança é bem-vinda e necessária para o desenvolvimento da cidade, mas acredita que esse não é o momento de iniciar essa obra.

Durante uma entrevista a rádio Real FM na manhã desta quinta-feira (31), o atual prefeito Diogo Balieiro informou que a obra é de drenagem, não é complexa e tem duração de no máximo 20 dias. Disse ainda que entende o questionamento dos comerciantes, mas que a rua ficará aberta para os pedestres e a obra deve terminar antes da Black Friday, prevista para o dia 25 de novembro. Diogo afirmou ainda que a obra teria que ser agora, por conta do período de chuva que está próximo.

O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Resende para uma nota oficial, mas ainda não tivemos retorno. Assim que recebermos uma resposta, atualizaremos essa reportagem.