Exposição acontece na capela do Cemitério Senhor dos Passos, em Resende - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Resende

Exposição acontece na capela do Cemitério Senhor dos Passos, em Resende Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Resende

Publicado 31/10/2024 18:31

Resende - A Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, vai realizar, no feriado de Finados, dia 2 de novembro, a 19ª edição da exposição “Finados Cultural”. O evento vai acontecer na Capela do Cemitério Municipal Senhor dos Passos, no bairro Alto dos Passos, das 8h às 17h, com entrada gratuita.

A exposição “Finados Cultural” apresenta imagens, documentos, textos e curiosidades que reconstroem a história do Cemitério Municipal, além de homenagear os moradores sepultados no local. Criada pelo falecido historiador Claudionor Rosa, a mostra é organizada pelo Arquivo Histórico e tornou-se uma tradição visitada por aqueles que comparecem ao cemitério para homenagear entes queridos.

Além disso, a exposição oferece ao público uma viagem no tempo, com informações sobre personalidades sepultadas, funerais indígenas e da época da escravidão, assim como sobre a origem de rituais funerários, velórios e sepultamentos, proporcionando uma visão das tradições locais.

Segundo Thiago Zaidan, presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, o Arquivo Histórico preserva o projeto idealizado por Claudionor Rosa, que trouxe à tona fatos marcantes da história local. Ele afirmou: “O projeto é parte do calendário cultural do município e representa uma homenagem ao Claudionor, que iluminou aspectos importantes da nossa cultura.”

Para receber bem os visitantes no Dia de Finados, o Cemitério Municipal Senhor dos Passos passou por melhorias, incluindo pintura, capina e limpeza das áreas internas e externas, além da renovação da grade de entrada. A capela estará aberta das 7h às 18h, com expectativa de receber cerca de 5 mil visitantes ao longo do dia.