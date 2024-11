Espaço Z vai sediar evento em homenagem a Chico Buarque - Foto: Divulgação/ PMR

Publicado 01/11/2024 17:37 | Atualizado 01/11/2024 17:37

Resende - A Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, vai realizar, na próxima terça-feira, dia 5, a quarta edição do projeto “Vem Ouvir um Som”, que nesta edição homenageia o cantor e compositor Chico Buarque, recentemente celebrado pelos seus 80 anos. O evento será às 19h, no Espaço Z, com entrada gratuita, e reunirá diversos artistas para homenagear o legado de um dos maiores nomes da música brasileira.

A programação contará com apresentações de artistas como Rafa Rodrigues, Yasmim Silveira, Anne Nogueira, Beto Olliveira, André Camões, Fábio Monteiro, Cláudia Martins, Mari Gomes, Alexandre Júnior, Ênio Camões, Raphael Garrido, Dinho, Seu Granja, Diogo Senna, Fernando Farias e Jaime Cletto, entre outros. A jornalista Teresa Garcia, ex-diretora de jornalismo da TV Rio Sul e admiradora de Chico Buarque, fará uma participação especial com um texto de abertura dedicado ao cantor.

O projeto “Vem Ouvir um Som” é realizado ocasionalmente e visa celebrar artistas de destaque, nacionais e internacionais, em datas comemorativas. Na sua primeira edição, o projeto homenageou a banda inglesa The Beatles, seguido por apresentações em tributo a Baden Powell e ao centenário de Nelson Gonçalves. Nesta quarta edição, será a vez de Chico Buarque, reconhecido por clássicos da MPB como “Construção”, “A Banda” e “Olhos nos Olhos”.

Thiago Zaidan, presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, comentou sobre a importância de homenagear Chico Buarque, considerando-o uma representação autêntica do Brasil: “Poucos artistas traduziram o Brasil de forma tão profunda e diversificada. Sua poesia vai além da música, e cada canção, com sua melodia e letras, ganha um poder de oração ou hino. Chico é uma genialidade!”, destacou Zaidan.