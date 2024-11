Publicado 04/11/2024 11:05

Resende - A Prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, vai promover, a partir desta segunda-feira (4), mais uma edição do projeto “Arte na Capa”. De 4 a 29 de novembro, o Museu da Imagem e do Som de Resende (MIS) apresentará a exposição "Canto Negro", em homenagem ao Dia da Consciência Negra.

A mostra exibirá capas de discos de grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento e Tim Maia. O projeto “Arte na Capa” tem o propósito de oferecer ao público exposições temáticas utilizando discos de vinil do acervo do Museu, destacando não apenas a música, mas também o valor da arte gráfica e da fotografia nas capas dos álbuns.

“Em novembro, celebraremos a cultura e os artistas negros que tiveram um impacto significativo no Brasil. Mensalmente, o 'Arte na Capa' destaca temas específicos usando capas de discos, permitindo não só explorar a música, mas também a arte visual presente nas capas," explicou Thiago Zaidan, presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda.

O Museu da Imagem e do Som de Resende está localizado no térreo da Casa da Cultura Macedo Miranda, na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, nº 117, no Centro Histórico. As visitas à exposição podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h.