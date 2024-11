Hospital Veterinário de Resende ultrapassou a marca de 126 mil atendimentos - Foto: Divulgação/ PMR

Publicado 05/11/2024 19:09

Resende - Na última quarta-feira, o Hospital Veterinário de Resende alcançou a marca de 126 mil atendimentos, consolidando-se como referência no atendimento a animais de estimação.

Inaugurado em agosto de 2020, o hospital foi o primeiro veterinário público do estado do Rio de Janeiro e tem servido como modelo para diversas cidades do Brasil. A unidade continua a aprimorar seus serviços com a aquisição de novos equipamentos, que trazem mais tecnologia e segurança aos procedimentos realizados.

De acordo com um balanço recente, o hospital já realizou cerca de 16.800 exames de Raio-X, 11.100 ultrassonografias, 43.100 exames de sangue e quase 7.700 cirurgias, demonstrando o impacto significativo no cuidado com os animais.

"O mais importante, além de celebrar o sucesso do nosso Hospital Veterinário, é continuar buscando maneiras de melhorar os serviços prestados. A unidade tem recebido novos equipamentos e atenção constante da gestão municipal para ampliar seu alcance e continuar sendo uma referência. Nossos profissionais trabalham com dedicação e amor pelos animais, e esse cuidado constante reflete o que tem sido feito em Resende nos últimos anos: carinho, respeito, profissionalismo e dignidade", afirmou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Atualmente, o hospital atende de 100 a 120 animais por dia, sendo pioneiro no atendimento veterinário público gratuito e servindo como exemplo para diversas cidades que buscam implementar serviços semelhantes para cuidar dos animais de estimação de forma acessível.