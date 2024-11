Publicado 04/11/2024 11:50

Resende - A partir de sexta-feira (1), os veículos com placas de Resende, que são isentos da tarifa de pedágio na Praça de Itatiaia, no km 318 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), devem utilizar as pistas automáticas, substituindo o uso da faixa auxiliar, que anteriormente era obrigatória.



De acordo com informações da concessionária CCR Rio SP, responsável pela rodovia, essa mudança tem o objetivo de melhorar o fluxo e agilizar a passagem dos veículos de Resende, reduzindo as filas na praça de pedágio.

A faixa auxiliar continuará disponível para veículos isentos como oficiais, motociclistas e cargas especiais, enquanto os veículos de Resende passam a ser direcionados para as pistas automáticas, proporcionando mais fluidez e segurança.



Os motoristas de veículos emplacados em Resende não precisam realizar cadastro prévio, já que a isenção é identificada automaticamente pela leitura das placas, com base nos dados fornecidos pelo Detran-RJ. Basta passar pelas pistas automáticas, onde o sistema reconhece o veículo e libera a cancela.



Para aqueles que possuem tags de pedágio automático, a CCR Rio SP esclareceu que a leitura da placa isenta o pagamento, independentemente da tag. Quando o sistema identifica a placa de Resende, a cobrança pela tag é automaticamente cancelada, garantindo que o valor do pedágio não seja cobrado.



Em caso de dúvidas, os motoristas podem entrar em contato com a CCR Rio SP pelo telefone 0800-017-3536 ou através do e-mail cadastro.resende@grupoccr.com.br, enviando a placa do veículo e o documento CRLV para mais informações sobre a isenção.